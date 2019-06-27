Пилот истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии сбросил учебные бомбы и топливные баки на город Амбала из-за столкновения с птицей. Благодаря этому решению он смог успешно посадить самолет.
Как пишет местное издание Hindustan Times, инцидент произошел во время учебного вылета истребителя с базы. После столкновения с птицей у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоту пришлось сбросить топливные баки и 10-килограммовые учебные бомбы. Затем он смог набрать высоту и сумел вернуться обратно.
Сброс топливных баков и других грузов - стандартная практика ВВС, если у самолета возникают проблемы двигателями, отмечают в статье.
Сброшенные пилотом бомбы были позднее обнаружены, уточняют в городской полиции.
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