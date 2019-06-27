В Индии пилот сбросил муляжи бомб на город после столкновения с птицей

Пилот истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии сбросил учебные бомбы и топливные баки на город Амбала из-за столкновения с птицей. Благодаря этому решению он смог успешно посадить самолет.



Шведский истребитель столкнулся с птицами и разбился / Новости от 21.08.2018 15:45

Как пишет местное издание Hindustan Times, инцидент произошел во время учебного вылета истребителя с базы. После столкновения с птицей у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоту пришлось сбросить топливные баки и 10-килограммовые учебные бомбы. Затем он смог набрать высоту и сумел вернуться обратно.

Сброс топливных баков и других грузов - стандартная практика ВВС, если у самолета возникают проблемы двигателями, отмечают в статье.

Сброшенные пилотом бомбы были позднее обнаружены, уточняют в городской полиции.