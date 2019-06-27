Пассажир сгоревшего самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Вячеслав Першин рассказал, как происходила эвакуация пассажиров. По словам 17-летнего подростка, во время приземления самолет сразу затрусило, кресла некоторых пассажиров сложились и началась паника.
Когда самолет остановился стюардесса смогла открыть только одну запасную дверь, которая находилась возле кресла Вячеслава Першина. Он начал помогать другим пассажирам эвакуироваться. В момент эвакуации в самолете начался пожар. Из-за паники многие люди долго не могли выбраться из самолета.
Пассажирский самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в Нижнеангарске 27 июня. Всего на борту находилось 47 человек, погибли командир самолета и бортмеханик.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ан-24 совершил жесткую посадку в Благовещенске.
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