В конце мая школьницам Краснокаменска предложили поехать на творческую практику в Китай, где они должны были стать художниками-оформителями фасадов. Предложение поступило от местной предпринимательницы и было поддержано директором художественной школы.
Родители утверждают, что детей обещали поселить в гостинице, кормить три раза в день, а также выплатить по 20 тысяч рублей за каждый месяц работы. Когда некоторые родители согласились началось самое интересное. По прибытию девочек поселили в подвальном помещении, где они прожили всего три дня. В помещении не было условий для проживания, отсутствовал душ и питьевая вода.
О том, в каких условиях проживают дети, родители узнали из кадров, которые они им прислали через социальные сети. Более того, школьницам вручили подносы и отправили работать в местный ресторан официантками.
После этого детей переселили на какую-то стройку. Родители передали информацию в СМИ и правоохранительные органы, чтобы придать ситуацию огласке.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что детское рабство стало третьим по прибыльности бизнесом в мире.
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