Число пострадавших в результате катастрофы Ан-24 возросло до 22 человек

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22 человек. Об этом сообщают медицинские службы региона.





Как пояснил агентству РИА "Новости" пресс-секретарь республиканского губернатора Алексей Фишев, 15 пострадавшим пассажирам оказана амбулаторная помощь, семь человек были госпитализированы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних: 13-летняя девочка получила черепно-мозговая травму, 17-летний подросток - ушиб.

Согласно уточненным данным, погибли командир и бортмеханик самолета, которые оставались на борту до последнего. Спасены 42 человека.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска утром в четверг. После взлета из Нижнеанграска у самолета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.