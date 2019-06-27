Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22 человек. Об этом сообщают медицинские службы региона.
Как пояснил агентству РИА "Новости" пресс-секретарь республиканского губернатора Алексей Фишев, 15 пострадавшим пассажирам оказана амбулаторная помощь, семь человек были госпитализированы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних: 13-летняя девочка получила черепно-мозговая травму, 17-летний подросток - ушиб.
Согласно уточненным данным, погибли командир и бортмеханик самолета, которые оставались на борту до последнего. Спасены 42 человека.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска утром в четверг. После взлета из Нижнеанграска у самолета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.