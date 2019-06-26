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Источник Правда.Ру

Как предвыборная агитация помогает квартирным ворам

Происшествия print

Согласно официальным данным МВД России, за первую половину 2019 года число зарегистрированных преступлений в стране увеличилось на 2%. В то же время сразу на 12% уменьшилось количество квартирных краж, но жителям крупных городов расслабляться не стоит — лето для "домушников" — горячий сезон. Так, по последним данным правоохранительных органов, с июня число таких преступлений увеличилось на 37% и более.

Как предвыборная агитация помогает квартирным ворам. 403911.jpeg

Преступники отдают предпочтение крупным городам, где жители многоквартирных домов редко знакомы друг с другом — незнакомцу предельно легко затеряться в толпе, а его лицо мало кто запомнит. В то же время опытные "домушники" предпочитают действовать крайне осторожно, и если есть вероятность попасть под подозрение, то они постараются сразу же скрыться. В связи с такими особенностями поведения правоохранители советуют устанавливать хорошие отношения с соседями — это лучший способ обезопасить своё жилище.

Но дружеские отношения жильцов дома и даже наличие консьержа не гарантируют полную защиту от "домушников". Опытные воры постоянно совершенствуют свои методы проникновения и маскировки. Например, один из излюбленных образов, который примеряют на себя злоумышленники — работники ЖКХ, электрики, сантехники и мастера по ремонту. Во-первых, их рабочую форму можно дёшево купить в любом специализированном магазине. Во-вторых, у них нет каких-либо специальных документов, и им часто верят на слово. Ну и в-третьих, любой лже-мастер может без подозрения носить с собой инструменты для взлома квартир.

Долгое время неотъемлемым спутником любого "домушника" были наводчики. Главной задачей младших напарников является выявление богатых квартир и определение расписания жильцов. В отличие от самих взломщиков наводчики часто оказываются заметными и харизматичными личностями. Они отлично умеют заводить "случайные" знакомства и напрашиваться в гости. Делают это они под видом социальных работников, сетевых продавцов и политических агитаторов.

Однако развитие рекламных технологий несколько обесценило "профессию" наводчика. Сегодня распространители рекламы, сами того не ведая, часто работают на "домушников". Заткнутая под дверь листовка или дорхенгер на ручке двери служит отличным маркером. С их помощью злоумышленник может легко определить присутствие хозяев в квартире — если реклама не исчезала несколько дней, то почти наверняка жильцы в отъезде.

В крупных компаниях о вреде такой рекламы отлично осведомлены и предпочитают ей не пользоваться, но недобросовестные предприниматели могут ставить свои меркантильные интересы выше безопасности потенциальных клиентов. Аналогично дело обстоит и с политиками во время предвыборных кампаний.

В этом году на 8 сентября в России назначен единый день голосования, в связи с чем во многих городах обострилась предвыборная борьба. Настоящие политические баталии развернулись в Москве, где на 45 депутатских мандатов Мосгордумы претендует порядка 150 кандидатов. В условиях жёсткой конкуренции претенденты бьются за каждый голос. В отдельных избирательных округах почтовые ящики жильцов за день под завязку забиваются агитационными листовками. Чтобы действовать адресно политики начинают использовать те самые методы, которые так полюбились "домушникам" — листовки под дверь и дорхенгеры на ручках.

Как предвыборная агитация помогает квартирным ворам. 403912.jpeg

Бороться с такой назойливой и небезопасной рекламой довольно сложно, ввиду того, что агитаторы совершают свои поквартирные обходы в дневное время, когда многие граждане на работе. Лучший способ сохранить свой подъезд в чистоте и безопасности — не пускать разносчиков рекламы и политической агитации дальше почтовых ящиков.

Если им всё же удалось сделать своё тёмное дело, то рекламу нужно обязательно и как можно быстрее убрать с дверей. Важно это сделать и у других жильцов на площадке, в противном случае их шансы лишиться имущества резко возрастут. Долгое время одиноко висящие дорхенгеры служат отличной приманкой для преступников.

Важно помнить, что, размещая свою рекламу на дверях квартир, политики и бизнесмены рискуют нарваться на штраф. В соответствии со статьёй 19 закона "О рекламе", распространять свои материалы на чужом имуществе предприниматели могут только с согласия владельцев. Аналогичное правило устанавливает статья 8 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении политической агитации. Таким образом, граждане всегда могут пожаловаться на недобросовестных распространителей рекламы и агитаторов.

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Темы воры выборы листовки агитация выборы в мосгордуму
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