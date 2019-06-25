Уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении пенсионерки из Челябинска. Причиной стал ее комментарий во "ВКонтакте" в поддержку радикала, который устроил самоподрыв у здания ФСБ в Архангельске.
Как сообщает портал Znak.com, женщина полностью признала свою вину и раскаялась. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
Наказание за публичное оправдание теракта предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, в октябре минувшего года радикал-анархист Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании архангельского управления ФСБ. В результате взрыва он погиб, еще три сотрудника ведомства получили ранения.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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