Пенсионерке из Челябинска грозит тюрьма за оправдание терроризма

Уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении пенсионерки из Челябинска. Причиной стал ее комментарий во "ВКонтакте" в поддержку радикала, который устроил самоподрыв у здания ФСБ в Архангельске.



Псковская журналистка, которую обвиняют в оправдании терроризма, — об обысках и допросах / Новости от 07.02.2019 23:14

Как сообщает портал Znak.com, женщина полностью признала свою вину и раскаялась. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Наказание за публичное оправдание теракта предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, в октябре минувшего года радикал-анархист Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании архангельского управления ФСБ. В результате взрыва он погиб, еще три сотрудника ведомства получили ранения.