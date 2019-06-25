В результате стрельбы в Калифорнии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Хосе. Среди них и подозреваемый в преступлении. Об этом сообщает местный телеканал АВС7.



Стрельба в Калифорнии: ранены не менее 11 человек / Новости от 08.11.2018 14:02

По информации полиции, мужчина застрелил четырех жертв, а затем покончил жизнь самоубийством. Чтобы попасть в дом и спасти раненных, полицейским пришлось задействовать бронеавтомобиль. После госпитализации пострадавшие скончались. Позднее в доме нашли тела трех человек.

Жители соседних домов были временно эвакуированы. Мотивы стрелка в настоящее время до сих пор неизвестны.