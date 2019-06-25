Пять человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Хосе. Среди них и подозреваемый в преступлении. Об этом сообщает местный телеканал АВС7.
По информации полиции, мужчина застрелил четырех жертв, а затем покончил жизнь самоубийством. Чтобы попасть в дом и спасти раненных, полицейским пришлось задействовать бронеавтомобиль. После госпитализации пострадавшие скончались. Позднее в доме нашли тела трех человек.
Жители соседних домов были временно эвакуированы. Мотивы стрелка в настоящее время до сих пор неизвестны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.