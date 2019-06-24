Полицейский из Курска открыл стрельбу из-за стукнувшего его машину футбольного мяча

В Курске сотрудник полиции открыл стрельбу из пистолета, разозлившись на игравших с футбольным мячом детей.



Видео: полицейский застрелил собаку, которую на него натравили в метро / Новости от 05.11.2018 21:29

Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел вчера вечером. По словам очевидцев, мужчина сделал выстрел из травматического пистолета в воздух, а затем принялся угрожать оружием детям.

В СК РФ уточнили, что мужчина действительно является действующим стражем правопорядка.

Курские средства массовой информации сообщают, что инцидент произошел неподалеку от детской площадки. Территория не огорожена и футбольный мяч нередко попадает в прохожих и в автомобили, уточняют журналисты.