В Курске сотрудник полиции открыл стрельбу из пистолета, разозлившись на игравших с футбольным мячом детей.
Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел вчера вечером. По словам очевидцев, мужчина сделал выстрел из травматического пистолета в воздух, а затем принялся угрожать оружием детям.
В СК РФ уточнили, что мужчина действительно является действующим стражем правопорядка.
Курские средства массовой информации сообщают, что инцидент произошел неподалеку от детской площадки. Территория не огорожена и футбольный мяч нередко попадает в прохожих и в автомобили, уточняют журналисты.
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