В минувшую субботу в районе Стейен-Айлейд в Нью-Йорке полицейские обнаружили тела натурализовавшейся в США россиянки Аллы Аушевой и двух ее детей.
Об этом сообщает издание The New York Post.
Звонок в полицию поступил около 11 часов утра. По прибытию на место стражи правопорядка обнаружили небольшое возгорание внутри здания. Потушив пожар, полицейские попали внутрь.
Там полицейские и нашли тело 37-летней Аллы Аушевой и двух ее детей. Все они погибли на месте. Несмотря на то, что точные причины их смерти еще будут устанавливаться, версия убийства рассматривается как приоритетная.
Полицейские задержали 36-летнего Шейна Уолкера — отца детей Аушевой. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, причинении смерти по неосторожности, поджоге и незаконном владении оружием.
The New York Post сообщает, что россиянка приняла гражданство Соединенных Штатов Америки около семи лет назад. Издание отмечает, что она служила в ВВС национальной гвардии США.
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