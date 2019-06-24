В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей

В минувшую субботу в районе Стейен-Айлейд в Нью-Йорке полицейские обнаружили тела натурализовавшейся в США россиянки Аллы Аушевой и двух ее детей.

Об этом сообщает издание The New York Post.

Звонок в полицию поступил около 11 часов утра. По прибытию на место стражи правопорядка обнаружили небольшое возгорание внутри здания. Потушив пожар, полицейские попали внутрь.

Там полицейские и нашли тело 37-летней Аллы Аушевой и двух ее детей. Все они погибли на месте. Несмотря на то, что точные причины их смерти еще будут устанавливаться, версия убийства рассматривается как приоритетная.

Полицейские задержали 36-летнего Шейна Уолкера — отца детей Аушевой. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, причинении смерти по неосторожности, поджоге и незаконном владении оружием.

The New York Post сообщает, что россиянка приняла гражданство Соединенных Штатов Америки около семи лет назад. Издание отмечает, что она служила в ВВС национальной гвардии США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из изолятора временного пребывания был отпущен сын бывшего вратаря сборной России по хоккею — молодой человек, напомним, обвиняется в убийстве своей матери.

Читайте также:

Русские женщины, ставшие женами иностранных "звезд".