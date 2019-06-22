Сотрудники столичного следственного комитета возбудили уголовное дело по факту падения кабинки с тремя детьми на одном из аттракционов в парке "Сокольники". Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.
На место происшествия уже прибыли следователи, которые установят причины и обстоятельства инцидента.
По информации департамента здравоохранения Москвы, состояние детей оценивается ближе к удовлетворительному.
"Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток в детскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - передает слова медиков агентство "Интерфакс".
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