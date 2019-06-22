После падения детей с аттракциона в московском парке завели уголовное дело

Сотрудники столичного следственного комитета возбудили уголовное дело по факту падения кабинки с тремя детьми на одном из аттракционов в парке "Сокольники". Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.



Подросток выпал из кресла 40-метрового аттракциона / Новости от 09.11.2018 10:39

На место происшествия уже прибыли следователи, которые установят причины и обстоятельства инцидента.

По информации департамента здравоохранения Москвы, состояние детей оценивается ближе к удовлетворительному.

"Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток в детскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - передает слова медиков агентство "Интерфакс".