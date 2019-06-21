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Daily Mail: мать "просто так" послушала сердце сына стетоскопом и нашла у него коарктацию аорты

Происшествия print

Британский подросток попросил свою мать, работающую врачом, послушать его стетоскопом.

Так выяснилось, что молодой человек болен смертельно опасной болезнью.

О любопытном инциденте сообщает британское издание The Daily Mail.

13-летний Джордж, пишут авторы материала, зашел к своей матери Амелии на работу в больницу. Якобы "просто так", сообщает The Daily Mail, мальчик предложил послушать стетоскопом сердца друг друга.

Женщина услышала в груди сына громкий сердечный шум. Амелия решила, что Джорджу необходимо дальнейшее обследование, но сыну о своих подозрениях ничего не сообщила.

Впоследствии выяснилось, что у подростка так называемая коарктация аорты. При этом опасном недуге сосуд серьезно сужается.

У Джорджа, например, аорта сузилась с двух сантиметров буквально до нескольких миллиметров.

Сегодня, сообщают британские средства массовой информации, Джорджу уже 16 лет. Врачи установили ему специальный стент, который расширил его аорту до 13 миллиметров. Возможно, однако, ему понадобится еще одно серьезное хирургическое вмешательство, рассказала мать мальчика The Daily Mail.

Амелия отметила, что если бы она тогда "случайно" и "в шутку" не послушала сердце мальчика, то он наверняка скончался бы в течение года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что семья из Великобритании обнаружила у себя в комнате нечто, напоминающее то ли обыкновенное гнездо, то ли что-то инопланетное и опасное.

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Темы наука сердце ученые здоровье великобритания
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