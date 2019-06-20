Двое бездомных поселились в квартире жителя Калининграда, уехавшего за границу

Двое бездомных поселились в квартире жителя Калининграда, уехавшего в другую страну.



Хабаровские бездомные поселились в автобусе / Новости от 26.10.2018 14:26

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

Согласно предоставленной информации, приятель пострадавшего сообщил в полицию, что в квартире его друга, уехавшего за границу, горит свет. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка задержали двух находившихся в квартире бездомных.

Выяснилось, что они попали в квартиру, разбив балконное окно. За время своего нахождения в чужой квартире преступники успели похитить и продать плазменный телевизор.

Возбуждено, сообщает пресс-служба управления МВД по Калининградской области, уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.