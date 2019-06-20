Двое бездомных поселились в квартире жителя Калининграда, уехавшего в другую страну.
Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
Согласно предоставленной информации, приятель пострадавшего сообщил в полицию, что в квартире его друга, уехавшего за границу, горит свет. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка задержали двух находившихся в квартире бездомных.
Выяснилось, что они попали в квартиру, разбив балконное окно. За время своего нахождения в чужой квартире преступники успели похитить и продать плазменный телевизор.
Возбуждено, сообщает пресс-служба управления МВД по Калининградской области, уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.
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