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На юго-западе Москвы спасли получившего тепловой удар мужчину

Происшествия print

На юго-западе столицы спасли пожилого мужчину, потерявшего сознание из-за теплового удара. Об этом сообщила столичный парламентарий, кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Шарапова.

«Сегодня мы с помощниками ехали в Окружную приемную и вдруг увидели на дороге упавшего пожилого мужчину. Вызвали скорую, и пока она ехала, оказали человеку первую помощь, проверили пульс, умыли водой, дали попить», - рассказала Шарапова.

Она добавила, что у мужчины случился тепловой удар. Его отправили в больницу на скорой. В штабе Шараповой уточнили, что инцидент произошел на улице Винокурова.

Также Шарапова призвала соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду и с особым вниманием относиться к окружающим.

«Иногда мы можем не заметить, что пожилому человеку или человеку с хроническим заболеванием стало плохо. Обязательно надо брать с собой на улицу бутылку воды. Людям преклонного возраста лучше не выходить из дома в температурный пик. Прогуляться можно утром или после 18:00, когда температура падает на 4-6 градусов», - заявила она.

Шарапова является главным врачом Городской клинической больницы им. Виноградова и действующим депутатом Мосгордумы. О желании снова баллотироваться в столичный парламент она заявила в конце мая.

На этой неделе в Москву вернулась сильная жара. Температура в дневные часы приближается к 30-градусной отметке. В сообщении Гидрометцентра России говорится, что в субботу в столице воздух может прогреться до 32 градусов, что побьет рекорд, установленный в 1917 году.

 

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