Мост через реку Лама частично обрушился в Московской области

Частичное обрушение моста через реку Лама произошло в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.



Названа причина обрушения моста в Парке Горького / Новости от 01.01.2019 02:34

Инцидент произошел днем в среду, 19 июня, около Волоколамска. Частичное обрушение произошло в тот момент, когда по мосту пытался проехать грузовик "КамАЗ". Три железобетонные плиты в средней части моста не выдержали веса и упали.

Грузовик упал в воду, однако водитель не пострадал. К ликвидации последствий обрушения привлечено 6 единиц техники и 16 человек.