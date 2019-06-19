Частичное обрушение моста через реку Лама произошло в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.
Инцидент произошел днем в среду, 19 июня, около Волоколамска. Частичное обрушение произошло в тот момент, когда по мосту пытался проехать грузовик "КамАЗ". Три железобетонные плиты в средней части моста не выдержали веса и упали.
Грузовик упал в воду, однако водитель не пострадал. К ликвидации последствий обрушения привлечено 6 единиц техники и 16 человек.
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