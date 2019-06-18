Из здания городского совета Красноярска украли ростовую фигуру главы политической партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
О краже, пишет, например, портал NGS24. RU, на сессии городского совета фракции ЛДПР заявили ее представители.
Согласно предоставленной информации, ростовая фигура Владимира Жириновского хранилась в кабинете руководителя фракции ЛДПР в Красноярске.
Пропажу, сообщают средства массовой информации, обнаружили сегодня утром. Ростовая кукла политика была сделала из картона. В высоту же фигура достигала 180 сантиметров.
Сообщается, что председатель городского совета Красноярска пообещал разобраться в ситуации.
Примечательно, что у самих депутатов фракции новость о пропаже фигуры вызвало усмешки. Так, например, один из депутатов в интервью СМИ в шутку заявил, что преступники в стране, мол, мельчают — да и брать даже в здании администрации уже нечего.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Владивостока украл из строящегося храма 600 килограмм медной проволоки.
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