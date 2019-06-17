Таксист изнасиловал москвичку и пообещал ей свадьбу

Таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку в Москве, но затем пообещал на ней жениться. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".



20-летняя студентка заявила, что таксист пытался ее изнасиловать / Новости от 22.02.2019 16:18

Девушка вызвала такси рядом со станцией метро "Каширская". Во время поездки таксист стал интересоваться у пассажирки ее возрастом и тем, если ли у нее молодой человек или муж. Затем он припарковался в безлюдном месте и изнасиловал девушку, после чего пообещал жениться и оставил ей свой номер телефона.

На следующий день он приехал к ней домой и познакомился с матерью потерпевшей. Спустя несколько дней он перестал выходить на связь. Обманутая девушка решила обратиться в полицию.