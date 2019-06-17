Таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку в Москве, но затем пообещал на ней жениться. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".
Девушка вызвала такси рядом со станцией метро "Каширская". Во время поездки таксист стал интересоваться у пассажирки ее возрастом и тем, если ли у нее молодой человек или муж. Затем он припарковался в безлюдном месте и изнасиловал девушку, после чего пообещал жениться и оставил ей свой номер телефона.
На следующий день он приехал к ней домой и познакомился с матерью потерпевшей. Спустя несколько дней он перестал выходить на связь. Обманутая девушка решила обратиться в полицию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.