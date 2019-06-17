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Таксист изнасиловал москвичку и пообещал ей свадьбу

Происшествия print

Таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку в Москве, но затем пообещал на ней жениться. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ". 


20-летняя студентка заявила, что таксист пытался ее изнасиловать / Новости от 22.02.2019 16:18

Девушка вызвала такси рядом со станцией метро "Каширская". Во время поездки таксист стал интересоваться у пассажирки ее возрастом и тем, если ли у нее молодой человек или муж. Затем он припарковался в безлюдном месте и изнасиловал девушку, после чего пообещал жениться и оставил ей свой номер телефона. 

На следующий день он приехал к ней домой и познакомился с матерью потерпевшей. Спустя несколько дней он перестал выходить на связь. Обманутая девушка решила обратиться в полицию. 

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Темы такси москва свадьба изнасилование
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