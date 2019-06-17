Погиб бывший глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, подозреваемый во взятке. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.
"Мы подтверждаем гибель Миронова. Считаем произошедшее большой трагедией", - передает сообщение пресс-службы агентство ТАСС.
Напомним, Миронов был назначен начальников СвЖД в апреле 2011 года. В минувшем году он был задержан по подозрению во взятке в размере 700 тысяч рублей, позднее его арестовал суд. В июне 2019 года Миронов был отпущен из-под домашнего ареста под залог в 5 миллионов рублей.
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