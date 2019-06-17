Прокуратура предъявила обвинение безработному жителю Ульяновска, который подозревается в попытке поджога офиса Роскомнадзора. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
По данным следствия, весной минувшего года мужчина трижды пытался сжечь офис регионального Роскомнадзора. Он разбивал окна, пробирался внутрь здания, "выплескивал горючую субстанцию и поджигал её при помощи охотничьих спичек". Ведомство оценило нанесенный ущерб в 10 миллионов рублей.
На допросе поджигатель признался, что таким образом он мстил Роскомнадзору за блокировку его любимого интернет-ресурса, где он смотрел "пиратские" фильмы.
Сейчас жителю Ульяновска предъявлено обвинение по статье "покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В скором времени его дело рассмотрит суд.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что борьбу с пиратством в России не следует сводить к санкциям в отношении потребителей нелегального контента, как это практикуется в некоторых странах. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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