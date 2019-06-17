Житель Ульяновска трижды пытался сжечь офис Роскомнадзора и попал под суд

Прокуратура предъявила обвинение безработному жителю Ульяновска, который подозревается в попытке поджога офиса Роскомнадзора. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.



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По данным следствия, весной минувшего года мужчина трижды пытался сжечь офис регионального Роскомнадзора. Он разбивал окна, пробирался внутрь здания, "выплескивал горючую субстанцию и поджигал её при помощи охотничьих спичек". Ведомство оценило нанесенный ущерб в 10 миллионов рублей.

На допросе поджигатель признался, что таким образом он мстил Роскомнадзору за блокировку его любимого интернет-ресурса, где он смотрел "пиратские" фильмы.

Сейчас жителю Ульяновска предъявлено обвинение по статье "покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В скором времени его дело рассмотрит суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что борьбу с пиратством в России не следует сводить к санкциям в отношении потребителей нелегального контента, как это практикуется в некоторых странах. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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