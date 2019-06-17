Семья из Подмосковья заразилась клещевым энцефалитом из-за сырого козьего молока

В Подмосковье клещевым энцефалитом заразилась целая семья.



Роспотребнадзор назвал главные признаки заражения энцефалитом / Новости от 11.04.2019 19:17

Об этом сообщает телеканал "Россия-24".

Согласно предоставленной информации, никого из членов этой семьи клещи не кусали — оказалось, что возбудитель энцефалита был обнаружен в сыром козьем молоке.

Отметим, что подобные случае хоть и редки, но время от времени случаются.