В Подмосковье клещевым энцефалитом заразилась целая семья.
Об этом сообщает телеканал "Россия-24".
Согласно предоставленной информации, никого из членов этой семьи клещи не кусали — оказалось, что возбудитель энцефалита был обнаружен в сыром козьем молоке.
Отметим, что подобные случае хоть и редки, но время от времени случаются.
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