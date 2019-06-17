В Калининграде сотрудники Росгвардии вызволили из трубы застрявшего там местного жителя

В Калининграде сотрудники Росгвардии помогли выбраться из трубы застрявшему в ней местному жителю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленной информации, забавный инцидент произошел на одной из улиц Калининграда. Вызванные на место происшествия неравнодушными прохожими сотрудники Росгвардии вызволили мужчину из плена.

Выяснилось, что он залез туда на спор.

Храброму мужчине понадобилась медицинская помощь, отмечают в пресс-службе Росгвардии Калининградской области.