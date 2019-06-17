Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Калининграде сотрудники Росгвардии вызволили из трубы застрявшего там местного жителя

Происшествия print

В Калининграде сотрудники Росгвардии помогли выбраться из трубы застрявшему в ней местному жителю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленной информации, забавный инцидент произошел на одной из улиц Калининграда. Вызванные на место происшествия неравнодушными прохожими сотрудники Росгвардии вызволили мужчину из плена.

Выяснилось, что он залез туда на спор.

Храброму мужчине понадобилась медицинская помощь, отмечают в пресс-службе Росгвардии Калининградской области.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы росгвардия калининград
Обсудить
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Задержка отделения плаценты
Кошки
Как разные музыкальные жанры влияют на кошек
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Новости Все >
В Калининграде сотрудники Росгвардии вызволили из трубы застрявшего там местного жителя
СМИ: Пугачева не покупала участок на Кузьминском кладбище Москвы
На прямую линию с Путиным поступило уже более 700 тысяч вопросов
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
МИД Латвии: властям необходимо разрешение РФ на снос Памятника освободителям Риги
РФС рассмотрит вопрос о расторжении контракта Мамаева с "Краснодаром"
Заключенного казанской тюрьмы отправили в отпуск
В Китае считают, что землетрясения на границе с КНДР могли быть вызваны подземным взрывом
Футболист Бухаров ушел из "Рубина"
Глава Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Экономика
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Евросоюз
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Депутат Госдумы раскритиковала предложение изменить критерии бедности
Помощник США по нацбезопасности обвинил Мадуро в заключении сделки с Москвой на $209 млн
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Песков: Путину доложили о конфликте в Чемодановке
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Минтруд: каждый пятый пенсионер в России продолжает работать
Губернатор предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых"
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Депутат Госдумы раскритиковала предложение изменить критерии бедности
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Современная Россия имеет форму Чемодановки
VIP-россияне заказывают бункеры на случай бунтов и войны
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Современная Россия имеет форму Чемодановки
В ДНР считают, что ВСУ в скором времени начнут обстреливать свои же позиции
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Губернатор предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ