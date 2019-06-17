Индийский фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал

Индийский фокусник Чанчал Лахири попытался повторить трюк знаменитого американского иллюзиониста Гарри Гудини. Он прыгнул в реке в наручниках и пропал.



Индусы в честь богов подвешивают себя на крюки / Новости от 22.03.2019 11:48

Как сообщает телеканал BBC, индус был закован в наручники и обмотан цепью. Он хотел освободиться от них под водой и выплыть на поверхность. Фокус проходил на реке Хугли в штате Западная Бенгалия. Лахири опустили в воду, но в установленное время он так и не выплыл.

Очевидцы вызвали полицию, которая приступила к поискам фокусника. Пока не будет обнаружено его тело, фокусника не смогут объявить погибшим, отмечают в полиции.

Лахири и раньше выполнял опасные трюки: он опускался на дно той же реки в стеклянном ящике, но тогда смог выбраться. По словам местных жителей, индус пытался возродить интерес к фокусам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Индии получил пожизненный срок за шуточную записку про угон самолета из-за которой пилотам пришлось совершить экстренную посадку.

Читайте также: В Индии смертельная жара убила свыше 2000 человек