Индийский фокусник Чанчал Лахири попытался повторить трюк знаменитого американского иллюзиониста Гарри Гудини. Он прыгнул в реке в наручниках и пропал.
Как сообщает телеканал BBC, индус был закован в наручники и обмотан цепью. Он хотел освободиться от них под водой и выплыть на поверхность. Фокус проходил на реке Хугли в штате Западная Бенгалия. Лахири опустили в воду, но в установленное время он так и не выплыл.
Очевидцы вызвали полицию, которая приступила к поискам фокусника. Пока не будет обнаружено его тело, фокусника не смогут объявить погибшим, отмечают в полиции.
Лахири и раньше выполнял опасные трюки: он опускался на дно той же реки в стеклянном ящике, но тогда смог выбраться. По словам местных жителей, индус пытался возродить интерес к фокусам.
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