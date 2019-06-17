Выпускник одной из общеобразовательных школ Астрахани получил за ЕГЭ по математике 0 баллов.
Дело в том, что компьютер не смог распознать гелевую ручку, которой молодой человек писал экзамен.
Выпускник рассказал местным средствам массовой информации о том, что черную гелевую ручку купил в самом обыкновенным канцелярском магазине. В ходе экзамена, утверждает парень, все было хорошо — ручка писала отлично.
Самое страшное же то, сетует школьник, что этой же ручкой он писал и все прочие экзамены.
Отметим, что в сети интернет уже появилась петиция с требованием перепроверить работы подростка. Примечательно, что под ней оставили свои подписи уже более 65 тысяч человек.
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