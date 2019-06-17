Жительница Барселоны откусила язык своему молодому человеку.
Об этом сообщает испанский новостной портал El Español.
Причиной столь агрессивного поведения стало то, пишут авторы материала, что мужчина захотел расстаться с 24-летней девушкой.
Адайя Лопес Эстеве, сообщает El Español, познакомилась с 42-летним мужчиной несколько лет назад. Все это время пара расходилась и мирилась вновь.
В последний раз, когда мужчина, устав от перепадов настроения Эстеве, объявил о том, что уходит от нее, девушка попросила его о прощальном поцелуе. Испанка воспользовалась ситуацией и, откусив возлюбленному язык, выплюнула его на пол.
Крики несчастного услышали соседи и вызвали скорую помощь.
Адайю Лопес Эстеве арестовали. Адвокат экс-бойфренда девушки требует для подсудимой восемь лет лишения свободы. Сама испанка свою вину отрицает.
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