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Испанка после расставания откусила язык своему молодому человеку

Происшествия print

Жительница Барселоны откусила язык своему молодому человеку.


Нестандартное решение: тувинец откусил часть языка атаковавшего его медведя / Новости от 11.06.2019 13:00

Об этом сообщает испанский новостной портал El Español.

Причиной столь агрессивного поведения стало то, пишут авторы материала, что мужчина захотел расстаться с 24-летней девушкой.

Адайя Лопес Эстеве, сообщает El Español, познакомилась с 42-летним мужчиной несколько лет назад. Все это время пара расходилась и мирилась вновь.

В последний раз, когда мужчина, устав от перепадов настроения Эстеве, объявил о том, что уходит от нее, девушка попросила его о прощальном поцелуе. Испанка воспользовалась ситуацией и, откусив возлюбленному язык, выплюнула его на пол.

Крики несчастного услышали соседи и вызвали скорую помощь.

Адайю Лопес Эстеве арестовали. Адвокат экс-бойфренда девушки требует для подсудимой восемь лет лишения свободы. Сама испанка свою вину отрицает.

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