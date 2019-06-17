В Канаде девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком

В Канаде девушке умерла после поцелуя со своим молодым человеком.



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Об этом сообщает местное издание Journal De Quebec.

О смерти 20-летней жительницы Канады рассказала ее мать. Женщина поделилась своим горем затем, чтобы предостеречь других от подобной участи.

Дело в том, что у Мириам — погибшей девушки — была аллергия на арахис и астма. Незадолго же до свидания с Мириам ее молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. Спустя несколько часов после поцелуя с возлюбленным у несчастной начались проблемы с дыханием.

У Мириам, сообщает Journal De Quebec, был с собой ингалятор от астмы, но помочь препарат не смог.

Выяснив, что молодой человек употреблял арахис, девушка попросила его вызвать скорую. Приехавшие через восемь минут медики отвезли Мириам в клинику, где девушка и скончалась.

Мать девушки обратилась к читателям средств массовой информации с просьбой относиться внимательнее к своему здоровью и не повторять подобных ошибок.