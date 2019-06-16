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Источник Правда.Ру

СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке

Происшествия print

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил продажу алкогольной продукции на территории села Чемодановка.


Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу после того, как цыгане убили русского мужчину / Новости от 14.06.2019 22:14

Об этом сообщает "МБХ-Медиа".

Соответствующие уведомления были расклеены во всех магазинах поселения. В уведомлениях также сказано, что продажу алкоголя якобы разрешат после некоего "особого распоряжения".

Примечательно, что средства массовой информации не обнаружили на официальном сайте правительства Пензенской области или же официальном сайте Чемодановского сельсовета указа главы региона о запрете на продажу алкоголя в поселке.

Напомним, что в минувшую пятницу после массовой драки с цыганами жители Чемодановки перекрыли местную трассу с требованием выселить цыган с территории района.

Сама драка же произошла 13 июня. По словам местных жителей, поводом для драки стала попытка цыган изнасиловать женщину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в селе рядом с Чемодановкой неизвестные сожгли дом, где жили цыгане.

Также "Правда.Ру" писала о том, что именно произошло в Чемодановке и почему происшествия подобного толка становятся для современной России делом обыденным.

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Темы пенза алкоголь губернатор чемодановка
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