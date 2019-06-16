Отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва" в ночь с пятницы на субботу было задержано более чем на три часа.
Об инциденте сообщают местные средства массовой информации.
Согласно предоставленной информации, причиной задержки стало отцепление одного из вагонов состава прямо по ходу движения пассажирского поезда.
Пассажирам по их желанию оформлялись билеты на другие поезда данного направления.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация потратит 1 миллиард долларов на ремонт железных дорог Кубы.
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