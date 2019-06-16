Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар

Происшествия print

В селе Лопатки Пензенской области, неподалеку от Чемодановки, произошел крупный пожар.


В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая...

Об этом сообщают пользователи сети интернет в социальных сетях.

По их словам, в сгоревшем доме жили цыгане. Местные жители уверены, что неизвестные целенаправленно подожгли его.

В ГУ МЧС Пензенской области сообщили, что пострадавших нет.

Напомним, в селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка местных жителей и цыган. В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице. Было возбуждено дело по статье о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на статью об убийстве.

После инцидента 1,5 тысячи жителей села потребовали выселить цыган из поселка. Протестующие перекрыли федеральную трассу М5 "Урал" на 650-м километре, однако с ними удалось договориться.

Средства массовой информации Пензы сообщают, что сразу несколько семей цыган покинули регион после инцидента.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно произошло в Чемодановке и почему происшествия подобного толка становятся для современной России делом обыденным.

Читайте также:

В Якутии растут ксенофобские настроения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы пожар пенза драка деревня чемодановка
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Помощь в приватизации квартиры
Православие
Пятидесятница - день рождения Церкви
Новости спорта
Откуда брать белок спортсмену
Новости Все >
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
Трамп обвинил NYT в предательстве и назвал сотрудников издания "врагами" и "трусами"
Киберспортивный турнир в Москве стоимостью в 38 млн рублей посетили 10 человек
Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм в сквере
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
В ДНР считают, что ВСУ в скором времени начнут обстреливать свои же позиции
Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов
На Украине ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу "Дружба"
Трамп спрогнозировал беспрецедентный обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах в 2020 году
У православного храма в Швеции взорвалась бомба
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова

Когда произошла чернобыльская трагедия, конечно же, начали искать виноватых. Многие, испугавшись, стали перекладывать ответственность на другого, а вот академик Легасов принял огонь на себя, хотя он не был виновен в случившемся. И это стоило ему жизни. Рассказом об этом отважном и благородном ученом "Правда.Ру" завершает цикл "Драмы науки".

Драмы науки: Смерть академика Легасова
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Общество
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Экономика
Кудрин назвал справедливой пенсию в 40% от зарплаты
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Обвинения Минска в адрес России о нарушении договора о ЕАЭС беспочвенны
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов
Киберспортивный турнир в Москве стоимостью в 38 млн рублей посетили 10 человек
На картах мира исчезнет Kiev
Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм в сквере
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
На Украине ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу "Дружба"
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
Трамп обвинил NYT в предательстве и назвал сотрудников издания "врагами" и "трусами"
Трамп спрогнозировал беспрецедентный обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах в 2020 году
На Украине ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу "Дружба"
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ