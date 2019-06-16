В селе Лопатки Пензенской области, неподалеку от Чемодановки, произошел крупный пожар.
Об этом сообщают пользователи сети интернет в социальных сетях.
По их словам, в сгоревшем доме жили цыгане. Местные жители уверены, что неизвестные целенаправленно подожгли его.
В ГУ МЧС Пензенской области сообщили, что пострадавших нет.
Напомним, в селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка местных жителей и цыган. В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице. Было возбуждено дело по статье о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на статью об убийстве.
После инцидента 1,5 тысячи жителей села потребовали выселить цыган из поселка. Протестующие перекрыли федеральную трассу М5 "Урал" на 650-м километре, однако с ними удалось договориться.
Средства массовой информации Пензы сообщают, что сразу несколько семей цыган покинули регион после инцидента.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно произошло в Чемодановке и почему происшествия подобного толка становятся для современной России делом обыденным.
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