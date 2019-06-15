СМИ сообщили о восьми погибших полицейских от взрыва в Кении

Машина с полицейскими подорвалась на мине в Кении возле границы с Сомали. СМИ сообщают о восьми погибших, еще пять получили ранения. Такую информацию опубликовало агентство "Синьхуа".



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Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как десять кенийцев были убиты сомалийскими боевиками. Неизвестные в масках бросили гранаты в пришедших на воскресную службу верующих. Террористическим атакам подверглись католическая и африканская независимая церковь.

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