Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин

Глава СК Александр Быстрыкин сообщил о том, что принял решение передать дело об убийстве жителя села Чемодановка в Главное следственное управление СК РФ. Глава ведомства призвал дать жесткую правовую оценку ситуации в регионе.



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Быстрыкин потребовал от Следственного комитета установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, включая должностных лиц, а также сотрудников силовых структур. В Чемодановку была отправлена специальная следственная группа, которая будет проводить расследование дела.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что произошло в селе Чемодановка. Группа мужчин неместной национальности чуть не изнасиловали вчера девушку. Народ взволновался. Граждане неместной национальности оказались настроены очень агрессивно, в ходе вчерашних погромов они разбили несколько машин. Дальше была массовая драка, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых доставлены в пензенскую клиническую больницу №6, оба - в тяжелом состоянии. Позже дело дошло до ОМОна и силового разгона местных протестующих жителей.

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