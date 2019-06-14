Индуса приговорили к пожизненному заключению за шуточную записку про угон самолета

Житель Индии получил пожизненный срок за шуточную записку про угон самолета из-за которой пилотам пришлось совершить экстренную посадку.



Пьяный пассажир устроил дебош в самолете / Новости от 20.09.2018 19:53

Как уточняет издание The Daily Mail, инцидент произошел в 2017 году на рейсе Jet Airways, самолет летел из Мумбаи в Нью-Дели. Один из пассажиров решил пошутить и оставил записку на коробке с салфетками в туалете. В ней говорилось о том, что на борту самолета находятся угонщики, а в грузовом отсеке заложена бомба.

Записку нашла стюардесса и сообщила о ней командиру лайнера. Пилот принял решение посадить самолет в городе Ахмадабад. Лишь через год полиция арестовала оставившего послание пассажира. Мужчину обвинили в попытке захватить самолет.

"Он преднамеренно разместил записку о том, что на борту были 12 угонщиков и в грузовом отсеке находилось взрывное устройство. Это расценивается как попытка угона", - пояснили полицейские.