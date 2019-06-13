Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
Об этом сообщает агентство новостей Reuters.
Согласно предоставленной информации, Дэйви Джонсон готовил большой репортаж для этого из журналов, специализирующихся на освещении мотоциклов. Журналист собирался проехать по Северной Калифорнии на мотоцикле Honda.
Однако почти неделю — с тех пор, как Дэйви Джонсон поехал в путешествие — его никто не видел.
Мотоцикл же, сообщает Reuters, шлем и пара перчаток известного журналиста были найдены на стоянке для отдыха на 49-м шоссе неподалеку от города Мокламн Хилл.
Неподалеку на берегу реки были обнаружены также его одежда, телефон, ноутбук и бумажник.
В полиции считают, что Дэйви Джонсон решил искупаться, но не справился с сильным течением.
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