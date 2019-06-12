Сотрудники полиции задержали более 200 человек на несанкционированной акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
"Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - передает заявление полиции агентство ТАСС.
Напомним, акция началась в 12:00 на Чистопрудном бульваре Москвы. Участники шествия требовали привлечь к ответственности тех, кто сфабриковал дело против журналиста, а также освободить политзаключенных. Власти столицы объявили акцию несогласованной и призвали не участвовать в ней.
Как сообщает "Медиазона", первые задержания начались спустя полчаса после начала акции. Сообщается о том, что полиция задержала журналистов "Медузы", "Коммерсанта", "Ведомостей", "Дождя" и Reuters.
Источник фото: портал "Медиазона"
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