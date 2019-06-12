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Источник Правда.Ру

Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы

Происшествия print

Сотрудники полиции задержали более 200 человек на несанкционированной акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.


Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня / Новости от 11.06.2019 19:00

"Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - передает заявление полиции агентство ТАСС. 

Напомним, акция началась в 12:00 на Чистопрудном бульваре Москвы. Участники шествия требовали привлечь к ответственности тех, кто сфабриковал дело против журналиста, а также освободить политзаключенных. Власти столицы объявили акцию несогласованной и призвали не участвовать в ней.

Как сообщает "Медиазона", первые задержания начались спустя полчаса после начала акции. Сообщается о том, что полиция задержала журналистов "Медузы", "Коммерсанта", "Ведомостей", "Дождя" и Reuters. 

Источник фото: портал "Медиазона"

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Темы акция москва полиция голунов задержания
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