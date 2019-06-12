СМИ сообщают о задержаниях на акции в поддержку Голунова в центре Москвы

Сотрудники полиции начали задерживать участников несанкционированной акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в центре Москвы.



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Как уточняет портал "МБХ Медиа", который ведет прямую трансляцию с марша, полиция задержала более двадцати пяти человек в футболках с надписью: "Мы - Иван Голунов".

Участники шествия в 12:00 начали движение от станции метро "Чистые пруды" в сторону здания МВД на Петровке. В свою очередь сотрудники МВД напоминают о том, что акция не согласована с органами исполнительной власти столицы и просят граждан разойтись.

Ранее в мэрии Москвы призвали отказаться от участия в мероприятии, поскольку из-за ограниченного количества времени на подготовку полностью обеспечить безопасность участников невозможно. Власти предупредили организаторов акции об ответственности за возможные последствия.

В "Медузе" также посоветовали не выходить на митинг, а отпраздновать освобождение Голунова, присоединившись к согласованным акциям. Сам журналист заявил, что на акцию в свою поддержку он идти не планирует.