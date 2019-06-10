Неизвестный устроил погром в редакции издания "Сноб".
Об этом заявила главный редактор журнала Ксения Чудинова.
По словам девушки, неизвестный, воспользовавшись блоком питания от компьютера, разгромил стеклянные перегородки и другие компьютеры.
Ксения Чудинова отметила, что точный ущерб оценить пока невозможно — в редакции в данный момент работают криминалисты.
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