Рыбаки на Дальнем Востоке выловили тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Дальнем Востоке обнаружили в воде тело бывшего мэра города Шахтерска Сахалинской области Владимира Хапалова.



Бывший мэр Махачкалы приговорен к четырем годам тюрьмы / Новости от 15.10.2018 16:53

Об этом ТАСС сообщил представитель управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

Напомним, что в 2010 году Хапалова отстранили от должности главы администрации Шахтерска после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Тогда мужчину обвинили в нанесении телесных повреждения женщине-сторожу в здании администрации.

Хапалову, отметим, тогда удалось отделаться, что называется, легким испугом — в 2011 он получил лишь четыре года условного срока.