Рыбаки на Дальнем Востоке обнаружили в воде тело бывшего мэра города Шахтерска Сахалинской области Владимира Хапалова.
Об этом ТАСС сообщил представитель управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.
Напомним, что в 2010 году Хапалова отстранили от должности главы администрации Шахтерска после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Тогда мужчину обвинили в нанесении телесных повреждения женщине-сторожу в здании администрации.
Хапалову, отметим, тогда удалось отделаться, что называется, легким испугом — в 2011 он получил лишь четыре года условного срока.
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