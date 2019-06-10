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Покусанный медведем житель Тувы рассказал, что откусил зверю язык

Происшествия print

Житель Тувы отбился от напавшего на него в тайге медведя, откусив зверю язык.


Под Нижневартовском медведь задрал лося / Новости от 14.05.2019 12:54

О шокирующем инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики Тува.

29-летний мужчина из небольшого поселка в Туве попал в больницу с укусами головы, рук и живота. По словам пострадавшего, на него в лесу напал медведь.

Мужчина заявил, что ему удалось отбиться от зверя, откусив ему язык.

В пресс-службе также сообщили, что мужчине грозит административная ответственность. Дело в том, что в Туве вплоть до 21 июня действует особый противопожарный режим с полным запретом на посещение лесов.

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Темы лес тува медведь полиция больница
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