Пограничники Финляндии приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Пограничники Финляндии приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.

Об этом специалисты написали в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Вчера, 9 июня, пограничники получили сигнал о неизвестном судне в Финском заливе. Береговая охрана тут же отправилась туда.

Замаскированное под древнерусскую ладью судно направлялось на фестиваль в Осло, столицу соседней с Финляндией Норвегии. В густом тумане ладья почудилась пограничникам опасным трехглавым чудовищем.