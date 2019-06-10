Пограничники Финляндии приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Об этом специалисты написали в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
Вчера, 9 июня, пограничники получили сигнал о неизвестном судне в Финском заливе. Береговая охрана тут же отправилась туда.
Замаскированное под древнерусскую ладью судно направлялось на фестиваль в Осло, столицу соседней с Финляндией Норвегии. В густом тумане ладья почудилась пограничникам опасным трехглавым чудовищем.
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