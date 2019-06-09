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Источник Правда.Ру

26 человек пострадали из-за столкновения автобусов в Сочи

Происшествия » Человеческий фактор print

В Сочи столкнулись два туристических автобуса, двое пострадавших получили тяжелые травмы, всего за медицинской помощью обратились 26 человек. На месте происшествия работают 19 экипажей "скорой" помощи. Среди пострадавших есть двое детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.


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Следователи установили, что Mercedes-Benz Sprinter грубо нарушил правила дорожного движения на перекрестке и столкнулся с автобусом Yutong 20. Из-за столкновения один из автобусов перевернулся.

Напомним, "Правда.Ру" оперативно публиковала информацию о пострадавших в результате взрывов на заводе в Дзержинске.

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