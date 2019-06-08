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Источник Правда.Ру

Суд отказался отправлять Голунова в СИЗО

Происшествия print

По всей видимости, довод адвоката, что Иван Голунов готов был отдать следствию свой загранпаспорт, сыграл свою роль. Следователь, как заявила адвокат журналиста, отказался брать загранпаспорт, который у Ивана был при себе, а в ходе заседания в ходатайстве о заключении под стражу прозвучал довод, что подозреваемый может скрыться за границей.


Суд отказался удовлетворять требование о заключении под стражу, назначив в виде формы пресечения домашний арест до 7 августа.

Напомним, представитель прокуратуры г. Москвы как надзорной инстанции поддержал ходатайство следствия о заключении Ивана Голунова под стражу.

Ранее Правда.Ру публиковала видео с площади около Никулинского районного суда, на которой толпа скандировала "Свободу Ивану Голунову".

Точку зрения председателя совета директоров "Правды.Ру" по делу Ивана Голунова читайте здесь... 

Опубликованные ранее материалы по делу об аресте журналиста Ивана Голунова

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