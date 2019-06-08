Суд отказался отправлять Голунова в СИЗО

По всей видимости, довод адвоката, что Иван Голунов готов был отдать следствию свой загранпаспорт, сыграл свою роль. Следователь, как заявила адвокат журналиста, отказался брать загранпаспорт, который у Ивана был при себе, а в ходе заседания в ходатайстве о заключении под стражу прозвучал довод, что подозреваемый может скрыться за границей.





Суд отказался удовлетворять требование о заключении под стражу, назначив в виде формы пресечения домашний арест до 7 августа.

Напомним, представитель прокуратуры г. Москвы как надзорной инстанции поддержал ходатайство следствия о заключении Ивана Голунова под стражу.

Ранее Правда.Ру публиковала видео с площади около Никулинского районного суда, на которой толпа скандировала "Свободу Ивану Голунову".

Точку зрения председателя совета директоров "Правды.Ру" по делу Ивана Голунова читайте здесь...

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