Обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном размере корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова увезли в больницу.
"Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение", - сообщает агентство ТАСС со ссылкой на столичную полицию.
Ранее стало известно о том, что следствие намерено ходатайствовать о продлении срока задержания журналиста на 72 часа.
В свою очередь главный редактор "Медузы" Иван Колпаков в интервью агентству "РБК" заявил, что издание "с каждым часом все яснее понимает", кто стоит за организацией уголовного преследования Голунова. По словам главреда, в редакции уверены в 100-процентной невиновности задержанного журналиста.
"Мы в ярости от того, как обращались с нашим корреспондентом", - сказал Колпаков.
Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.