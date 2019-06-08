Обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста "Медузы" увезли в больницу

Обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном размере корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова увезли в больницу.



Задержание корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Главное

"Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение", - сообщает агентство ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Ранее стало известно о том, что следствие намерено ходатайствовать о продлении срока задержания журналиста на 72 часа.

В свою очередь главный редактор "Медузы" Иван Колпаков в интервью агентству "РБК" заявил, что издание "с каждым часом все яснее понимает", кто стоит за организацией уголовного преследования Голунова. По словам главреда, в редакции уверены в 100-процентной невиновности задержанного журналиста.

"Мы в ярости от того, как обращались с нашим корреспондентом", - сказал Колпаков.

Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.