Специальному корреспонденту отдела расследований "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
"Следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере)", - передает слова правозащитника агентство ТАСС.
В скором времени журналисту будет избрана мера пресечения. Судебное заседание по этому вопросу пройдет сегодня, 8 июля, в Никулинском суде Москвы.
Ранее появилась информация о том, что полноценная экспертиза обнаруженных у Ивана Голунова веществ еще не проводилась. По словам адвоката, сотрудники полиции провели лишь экспресс-анализ, который не является доказательством вины по делу.
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