Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение

Специальному корреспонденту отдела расследований "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.



Задержание корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Главное

"Следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере)", - передает слова правозащитника агентство ТАСС.

В скором времени журналисту будет избрана мера пресечения. Судебное заседание по этому вопросу пройдет сегодня, 8 июля, в Никулинском суде Москвы.

Ранее появилась информация о том, что полноценная экспертиза обнаруженных у Ивана Голунова веществ еще не проводилась. По словам адвоката, сотрудники полиции провели лишь экспресс-анализ, который не является доказательством вины по делу.