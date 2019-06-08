Адвокат Голунова: экспертиза найденных у журналиста веществ еще не проводилась

Полноценная экспертиза обнаруженных у задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова веществ еще не проводилась.



Задержание корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Главное

"Экспертиза занимает несколько дней, и так быстро ее сделать нельзя. В данном случае делался лишь экспресс-анализ, который можно сделать за несколько часов", - сказал один из адвокатов задержанного журналиста, передает агентство ТАСС.

По словам защиты, результаты экспресс-анализа не могут стать доказательством вины по делу. Однако они являются основанием для избрании меры пресечения. Заседание по этому вопросу состоятся сегодня, добавил адвокат.

Напомним, Голунова задержали 6 июня. Полицейские обнаружили в рюкзаке журналиста около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Позднее в квартире сотрудника "Медузы" сотрудники полиции нашли еще 5 граммов кокаина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".