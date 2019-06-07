Следствие планирует ходатайствовать об аресте корреспондента "Медузы"

Следствие планирует ходатайствовать об аресте задержанного накануне корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.



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"Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова будет рассмотрен сегодня в Никулинском суде Москвы", - сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах столицы.

В свою очередь независимый профсоюз журналистов назвал задержание журналиста "грубой и нелепой провокацией", а обвинения - "невероятными".

"Мы считаем невероятным, что профессиональный сотрудник, который занимался крайне чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз, имел при себе наркотики, направляясь на рабочую встречу", - отмечают в профсоюзе.

В организации добавили, что задержание является попыткой оказать давление на журналиста или способом повысить статистику, "если они не знали, кого задерживали". Представители профсоюза потребовали освободить Голунова и привлечь к ответственности сотрудников полиции, проводивших задержание.

Как уточняет правозащитная организация "Агора", обыск в квартире корреспондента проводится в присутствии понятых, однако самого задержанного "минут 20-30 держали в машине, прежде чем зайти в дом".

По словам адвоката Голунова, сотрудники полиции несколько раз выходили из автомобиля и отходили. "За это время они теоретически могли сделать что угодно, ведь ключи от квартиры были у них", - заявил он.