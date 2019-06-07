В Новосибирске двое мужчин выбросили из трамвая лишившегося чувств пассажира

В Новосибирске двое мужчин выбросили из трамвая лишившегося чувств пассажира.



Моряка выбросили из иллюминатора крупнейшего в мире плавзавода во Владивостоке / Новости от 16.05.2019 11:00

Об инциденте, вызвавшем бурную общественную реакцию, рассказывают местные средства массовой информации.

Мужчины грубо стащили лишившегося чувств пассажира по ступенькам трамвая - несчастный даже потерял ботинок из-за такой транспортировки. Затем неизвестные положили пострадавшего на асфальт.

После один из мужчин вернулся в салон трамвая, а другой отправился по своим делам - все вышеперечисленное происходило на трамвайной остановке.

Удивительно, но, сообщают средства массовой информации Новосибирска, за происходящим безучастно наблюдала вагоновожатая. Когда мужчины разошлись, а пассажир без чувств остался лежать на земле, она уехала.

Пострадавшему помогли прохожие. Неравнодушные жители Новосибирска заподозрили у него инсульт и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие через полчаса на место происшествия медики отвезли несчастного в больницу.

Пользователи сети интернет настаивают на необходимости наказать вагоновожатую за то, что она оставила пассажира в ситуации, грозящей его жизни и здоровью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Кургана взял на себя управление автобусом - водителю транспортного средства внезапно стало плохо.

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