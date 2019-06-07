В Новосибирске двое мужчин выбросили из трамвая лишившегося чувств пассажира.
Об инциденте, вызвавшем бурную общественную реакцию, рассказывают местные средства массовой информации.
Мужчины грубо стащили лишившегося чувств пассажира по ступенькам трамвая - несчастный даже потерял ботинок из-за такой транспортировки. Затем неизвестные положили пострадавшего на асфальт.
После один из мужчин вернулся в салон трамвая, а другой отправился по своим делам - все вышеперечисленное происходило на трамвайной остановке.
Удивительно, но, сообщают средства массовой информации Новосибирска, за происходящим безучастно наблюдала вагоновожатая. Когда мужчины разошлись, а пассажир без чувств остался лежать на земле, она уехала.
Пострадавшему помогли прохожие. Неравнодушные жители Новосибирска заподозрили у него инсульт и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие через полчаса на место происшествия медики отвезли несчастного в больницу.
Пользователи сети интернет настаивают на необходимости наказать вагоновожатую за то, что она оставила пассажира в ситуации, грозящей его жизни и здоровью.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Кургана взял на себя управление автобусом - водителю транспортного средства внезапно стало плохо.
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