Сотрудники полиции задержали в Москве корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова.
По информации адвоката задержанного, инцидент произошел накануне днем. Во время досмотра полицейские обнаружили в рюкзаке журналиста пакет с неизвестным веществом. Еще один пакет и весы были обнаружены позднее при обыске в квартире сотрудника "Медузы".
Экспертиза установила, что в пакете находилось 3,5 грамма мефедрона. Голунов подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам корреспондент эти обвинения отрицает.
По словам журналиста, ему не вызвали адвоката, а во время освидетельствования избивали. Полицейские не провели экспертизу, которая бы установила, прикасался ли задержанный к наркотикам или употреблял их, отмечают в издании.
"Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного корреспондента одного из СМИ избили при задержании не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводится следственные действия с участием его адвоката", - пояснили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Как считают в "Медузе", в деле Голунова из-за найденных в квартире пакетов и весом может появится и второй эпизод. В редакции издания также уверены, что задержание журналиста связано с его профессиональной деятельностью.
"Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню - и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами", - сказано в совместном заявлении генерального директора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора издания Ивана Колпакова.
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