Вылетевший из "Домодедова" в Бордо Airbus вернулся в аэропорт

Вылетевший из Домодедово во французский город Бордо самолет Airbus 320 вернулся в место отправления.



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Об этом средствам массовой информации рассказал представитель экстренных служб Подмосковья.

Сработал, согласно предоставленной информации, датчик неисправности шасси.

В результате инциденте никто не пострадал — посадка самолета завершилась благополучно, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.