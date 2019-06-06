Погиб уволенный 31 мая главный финансист Службы специальных объектов президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов погиб в результате падения с высоты.



Минобороны показало видеокадры работы Сил специальных операций / Новости от 27.02.2019 08:14

Об этом СМИ рассказал источник, близкий к Главному управлению специальных программ президента.

Согласно предоставленной информации, тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено во дворе одного из 15-этажных жилых домов Москвы.

"Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты", — заявил источник.

Неделю назад, в пятницу, Андрей Кудряшов был уволен со службы.