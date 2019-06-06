Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов погиб в результате падения с высоты.
Об этом СМИ рассказал источник, близкий к Главному управлению специальных программ президента.
Согласно предоставленной информации, тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено во дворе одного из 15-этажных жилых домов Москвы.
"Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты", — заявил источник.
Неделю назад, в пятницу, Андрей Кудряшов был уволен со службы.
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