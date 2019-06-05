На юге Москвы прохожие освободили запертого в автомобиле ребенка, разбив стекло

Прохожие обнаружили запертого ребенка в автомобиле в Восточном Бирюлево на юге столицы. Очевидцы наблюдали, как в течение долгого времени ребенок находился взаперти. Кто-то из прохожих вызвал спасателей, однако их помощь не потребовалась.



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Не дождавшись приезда спасателей, очевидцы предприняли конкретные действия для спасения ребенка, а именно - разбили стекло автомобиля и вытащили ребенка из машины.