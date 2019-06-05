Следственный комитет обнаружил в социальной сети видео, на котором две школьницы заставляют одноклассницу пить воду из лужи. Ведомство начало проверку и определило, что инцидент произошел в Бийске.
На видеозаписи видно, как одноклассницы, угрожая школьнице физической расправой, заставляли ее погружать лицо в лужу. Следователи уже установили личность потерпевшей и личности обидчиц. Сейчас правоохранители выясняют о других противоправных действиях, которые обидчицы могли совершить в отношении жертвы.
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