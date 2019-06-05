Студент из Кении пострадал из-за взрыва скороварки в Астрахани

В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв. Причиной детонации скороварки стала разгерметизация. Во время взрыва рядом находился студент из Кении, который и готовил пищу на скороварке. Сейчас он находится в больнице с ушибами.